2019-05-28T11:10:29+03:00
Общество

Мать, лишенная родительских прав, сбежала с дочерью в неизвестном направлении

Анна СЕМИНА
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Внимание! Розыск!Внимание! Розыск!Фото: предоставлено пресс-службой
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Жительница Бийска Екатерина Попова, лишенная родительских прав, должна была передать дочь органу опеки, но вместо этого сбежала с ней в неизвестном направлении.

По решению Бийского городского суда отец и мать шестилетней девочки были лишены родительских прав. На них была возложена обязанность передать дочку органу опеки и попечительства администрации Бийска для ее дальнейшего устройства.

- Однако вместо этого женщина собрала дочь, и вывезла ее в неустановленном направлении, - сообщают в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

Всех, кто располагает информацией о том, где может находиться женщина и ее дочь, просят незамедлительно сообщить об этом в Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Круглосуточный телефон доверия Службы: 8 (3852) 63-96-92. Телефон дежурной части УФССП России по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-84-98. Приобский отдел судебных приставов по Бийску и Зональному району: 8 (3854) 44-40-90, в рабочее время с 9:00 до 18:00 часов, в нерабочее время: 8-906-965-42-83, 8-905-980-11-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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