2019-05-28T11:21:37+03:00
Общество

"За ВДВ!": В Барнауле автомобилист устроил разборки с водителем автобуса №35

БОРЗОВ Денис
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В Барнауле около моста у нового рынка произошла драка между водителями иномарки и автобуса № 35.

Как сообщил "Комсомолке" водитель автобуса, он двигался по маршруту по ул. Ленина из центра города. Ехал по узкому мосту, решил пропустить другой автобус справа, чтобы двигаться за ним в крайнем правом ряду.

После моста его поджал мужчина на автомобиле Toyota Carina (на авто была наклейка "За ВДВ!"), сразу вышел из машины и начал кричать матом, оскорблять сотрудника «Евробус+». Тот опустил стекло, чтобы выяснить причины агрессии, но хозяин иномарки ударил его в челюсть. За инцидентом наблюдал кондуктор и все пассажиры. Примечательно, что во время удара автобус был на первой передаче, и весь экипаж мог врезаться в стоящую впереди машину и навредить пассажирам.

На место приехала полиция и скорая помощь, водитель автобуса почувствовал головокружение и тошноту. Врачи пояснили, что у него не тяжелое состояние, но возможно сотрясение мозга. Водитель иномарки угрожал автобуснику встречным заявлением за предполагаемые угрозы.

После инцидента автобус покинул маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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