Мост у села Николаевка строят в Алтайском крае
В Алтайском крае возводят мост на автодороге «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан» за селом Николаевка.
Если быть точнее, то это реконструкция покрытия и строительство сооружения через реку Поперечную. Стоимость объекта составляет более 270 миллионов рублей.
- Новая конструкция будет обладать большей пропускной способностью за счет уширения покрытия, кроме того, увеличится грузоподъемность, - сообщают в пресс-службе регионального Минтранса.
Так если по старому мосту мог проехать транспорт не более 25 тонн, то по новому пустят и 100-тонники. Это позволит избежать заторов и разгрузит дорогу.
К работам приступили еще в августе прошлого года. За это время были забурены опоры, смонтированы балки пролетных строений. Сейчас ведется устройство проезжей части.
- Согласно контракту, срок окончания работ – октябрь 2019 года, но, судя по тому, что мы видим, дорожники могут сдать объект уже в августе, – отметил Андрей Лавренов, начальник отдела мостов КГКУ «Алтайавтодор».
ИСТОЧНИК KP.RU