Мост у села Николаевка строят в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-28T08:18:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае возводят мост на автодороге «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан» за селом Николаевка.

Если быть точнее, то это реконструкция покрытия и строительство сооружения через реку Поперечную. Стоимость объекта составляет более 270 миллионов рублей.

- Новая конструкция будет обладать большей пропускной способностью за счет уширения покрытия, кроме того, увеличится грузоподъемность, - сообщают в пресс-службе регионального Минтранса.

Так если по старому мосту мог проехать транспорт не более 25 тонн, то по новому пустят и 100-тонники. Это позволит избежать заторов и разгрузит дорогу.

К работам приступили еще в августе прошлого года. За это время были забурены опоры, смонтированы балки пролетных строений. Сейчас ведется устройство проезжей части.

- Согласно контракту, срок окончания работ – октябрь 2019 года, но, судя по тому, что мы видим, дорожники могут сдать объект уже в августе, – отметил Андрей Лавренов, начальник отдела мостов КГКУ «Алтайавтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU