2019-05-27T13:08:54+03:00
Дом. Семья

Бийчанин через объявление продает 3,5 метра змей

Анна СЕМИНА
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Объявление о продаже удаваОбъявление о продаже удаваФото: скриншот сайта
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Житель Бийска через интернет пытается продать несколько змей, общей длиной около 3,5 метров.

Как пишет «Бийский рабочий», в частности житель наукограда продает удава боа. Это неядовитая змея из подсемейства удавов семейства ложноногих. По словам мужчины, его длина составляет два метра. Этот представитель пресмыкающихся очень спокойный и поэтому подойдет для проведения фотосессий. За данную особь продавец запрашивает 15 тысяч рублей.

Помимо этого житель Бийска хочет расстаться с еще парой змей – Куфий Фогеля. В отличие от обычного удава, это ядовитый представитель фауны. В естественной среде обитает в Таиланде. Яд Куфии вызывает большие опухоли и некрозы. Может наступать анафилактический шок и смерть. Так что данные экземпляры подойдут только для опытных заводчиков.

Продаются змеи только парой. В будущем они вырастут до 75 сантиметров. Стоимость двух штук составляет 30 тысяч рублей.

- При этом продавец готов предложить и террариум за отдельную цену. Стоит домик для змей – пять тысяч рублей, - сообщает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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