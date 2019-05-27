2019-05-27T11:32:37+03:00
Экономика

Перспективы подъема промышленности Алтайского края обсудили на симпозиуме в Белокурихе

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Симпозиум в БелокурихеСимпозиум в БелокурихеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
Изменить размер текста:

Два дня, 23 и 24 мая, в Белокурихе ведущие российские экономисты определяли судьбу алтайской промышленности и искали пути ее выхода на новые позиции.

Во время анализа ситуации мнения экспертов разделились. Так по словам московского эксперта – академика РАН Натальи Ивановой, регионы с традиционным укладом экономики самые перспективные. Им не надо ускорять инновационное развитие на базе новых технологий, и не надо тратить средства, чтобы их разрабатывать.

- Вы можете осуществлять так называемый догоняющий тип экономической теории. Он позволяет сделать "прыжок лягушки" – перепрыгнуть через несколько этапов и выбиться в лидеры. Гораздо более сложные задачи у тех, кто находится на переднем фронте. Мне кажется, этот симпозиум можно подверстать под лозунг "думай глобально, мысли локально". И промышленная революция невозможна без расширения вашего мировоззрения по многим параметрам, – цитирует слова эксперта ИА «Толк».

В настоящее время в промышленности края отмечается небольшой спад. Так в 2017 году балансовый учет прибыли составил 17 млрд рублей, а в 2018 - около 16 млрд. Для того чтобы получать больше, надо наращивать эффективность. Один из выходов из затруднительной ситуации – поиск новых рынков сбыта, а для этого и проводят подобные симпозиумы.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, по итогам этого мероприятия необходимо получить рекомендации экспертов по подготовке Стратегии социально-экономического развития до 2035 года.

- Что касается практической пользы, эффекта, то мы должны сказать, что в первую очередь это научно-экспертное мероприятие. И здесь мы должны в первую очередь ориентироваться на то, какой интерес вызвало проведение симпозиума у его участников. Это значит, что есть запрос, востребованность есть на дополнительные знания и оценки тех трендов, которые в экономике страны, мира сегодня складываются. То, что разговор такой идет и является пищей для размышления, – это важно. Важно для прогнозирования, планирования, – заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае прошли гонки по драг-рэйсингу
Дефицит бюджета Алтайского края вырастет до рекордных размеров
Водитель иномарки врезался в газовую трубу
Бийчанин через объявление продает 3,5 метра змей
В Барнауле девушка обманула банк и взяла кредит
В Бийске подростки запинали слепого голубя
Алтайский гребец завоевал путевку на первенство Европы
На Барнаул надвигаются дожди, грозы и ветер
Познавательный квест для детей проведут волонтеры отряда «Лиза Алерт»
В Барнауле на покос травы вдоль дорог потратят 9,2 млн рублей
В Барнауле перекроют проезд около парка культуры и отдыха имени Ленина
Вылезла в окно и исчезла: на Алтае вторые сутки ищут пропавшую пенсионерку
АлтГТУ удостоен звания победителя международных студенческих Интернет-олимпиад
День защиты детей с «Сибирской медиагруппой» и парком «Лесная сказка»
У главного корпуса Алтайского медуниверситета заложат можжевеловую аллею
Водитель на большой скорости врезался в бетонный столб
Цех с семечками горел в Барнауле
Авария с участием шести машин произошла в Алтайском крае
Компенсация за БАДы: Жительница Бийска потеряла 1,4 млн рублей
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с универсальных таксофонов
Спортсмен Иван Нифонтов победил на праймериз в Барнауле
Алтайская лаборатория исследует продукты питания на наличие микроорганизмов порчи
Пьяный водитель загнал авто на пути под поезд на Алтае