Перспективы подъема промышленности Алтайского края обсудили на симпозиуме в Белокурихе

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-27T11:32:37+03:00

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Два дня, 23 и 24 мая, в Белокурихе ведущие российские экономисты определяли судьбу алтайской промышленности и искали пути ее выхода на новые позиции.

Во время анализа ситуации мнения экспертов разделились. Так по словам московского эксперта – академика РАН Натальи Ивановой, регионы с традиционным укладом экономики самые перспективные. Им не надо ускорять инновационное развитие на базе новых технологий, и не надо тратить средства, чтобы их разрабатывать.

- Вы можете осуществлять так называемый догоняющий тип экономической теории. Он позволяет сделать "прыжок лягушки" – перепрыгнуть через несколько этапов и выбиться в лидеры. Гораздо более сложные задачи у тех, кто находится на переднем фронте. Мне кажется, этот симпозиум можно подверстать под лозунг "думай глобально, мысли локально". И промышленная революция невозможна без расширения вашего мировоззрения по многим параметрам, – цитирует слова эксперта ИА «Толк».

В настоящее время в промышленности края отмечается небольшой спад. Так в 2017 году балансовый учет прибыли составил 17 млрд рублей, а в 2018 - около 16 млрд. Для того чтобы получать больше, надо наращивать эффективность. Один из выходов из затруднительной ситуации – поиск новых рынков сбыта, а для этого и проводят подобные симпозиумы.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, по итогам этого мероприятия необходимо получить рекомендации экспертов по подготовке Стратегии социально-экономического развития до 2035 года.

- Что касается практической пользы, эффекта, то мы должны сказать, что в первую очередь это научно-экспертное мероприятие. И здесь мы должны в первую очередь ориентироваться на то, какой интерес вызвало проведение симпозиума у его участников. Это значит, что есть запрос, востребованность есть на дополнительные знания и оценки тех трендов, которые в экономике страны, мира сегодня складываются. То, что разговор такой идет и является пищей для размышления, – это важно. Важно для прогнозирования, планирования, – заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU