Алтайский священник посчитал фильм «Т-34» оскорблением чувств верующих

СЕГОДНЯ 03:57 2019-05-27T03:57:20+03:00

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Известный в Барнауле священник Александр Микушин высказался по поводу фильма «Т-34», обвинив его в оскорблении чувств верующих и здравого смысла.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— На днях посмотрел сей шедевр российского кинематографа. Верующий в этой картине выглядит нелепо и смешно. Ну, а чудеса во время танковых сражений, это просто верх абсурда, — написал священнослужитель.

По мнению Микушина «правильно верующие» показаны в советских фильмах: «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину» и «Фронт за линией фронта» и других лентах.

Также Александра Микушина возмутило, что узников концлагеря в фильме «Т-34» играют откормленные люди в хорошей физической форме.

— Просто пошлость, звенящая пошлость российского кинематографа, — резюмировал священник.

ИСТОЧНИК KP.RU