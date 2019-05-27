Алтайский священник посчитал фильм «Т-34» оскорблением чувств верующих
Известный в Барнауле священник Александр Микушин высказался по поводу фильма «Т-34», обвинив его в оскорблении чувств верующих и здравого смысла.
Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook.
— На днях посмотрел сей шедевр российского кинематографа. Верующий в этой картине выглядит нелепо и смешно. Ну, а чудеса во время танковых сражений, это просто верх абсурда, — написал священнослужитель.
По мнению Микушина «правильно верующие» показаны в советских фильмах: «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину» и «Фронт за линией фронта» и других лентах.
Также Александра Микушина возмутило, что узников концлагеря в фильме «Т-34» играют откормленные люди в хорошей физической форме.
— Просто пошлость, звенящая пошлость российского кинематографа, — резюмировал священник.
ИСТОЧНИК KP.RU