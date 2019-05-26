Впервые на Алтае: родители смогут оставить ребенка в детской музейной комнате

СЕГОДНЯ 08:48 2019-05-26T08:50:07+03:00

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В Алтайском краеведческом музее открылась игровая комната «Мир вокруг тебя». Это первый проект такого формата в регионе.

В музее разработали специальные интерактивные программы, мастер-классы, посетить которые смогут все желающие, в том числе и дети с особенностями развития, сообщили в Министерстве культуры региона.

Первыми посетили музейную комнату учащиеся общеобразовательной школы №2 для детей с нарушениями зрения. Ребята опробовали тактильные панели, развивающие комплексы, стол для рисования песком и другое.

В музее отмечают, что родителям с ребенком не обязательно находиться, его можно оставить в комнате с опытными специалистами. Они не только развлекут детей, но и расскажут много познавательного о природе и истории Алтайского края.

Предварительная запись по телефону: 63-47-58. Адрес Алтайского краеведческого музея: ул. Ползунова, 46.

ИСТОЧНИК KP.RU