Впервые на Алтае: родители смогут оставить ребенка в детской музейной комнате
В Алтайском краеведческом музее открылась игровая комната «Мир вокруг тебя». Это первый проект такого формата в регионе.
В музее разработали специальные интерактивные программы, мастер-классы, посетить которые смогут все желающие, в том числе и дети с особенностями развития, сообщили в Министерстве культуры региона.
Первыми посетили музейную комнату учащиеся общеобразовательной школы №2 для детей с нарушениями зрения. Ребята опробовали тактильные панели, развивающие комплексы, стол для рисования песком и другое.
В музее отмечают, что родителям с ребенком не обязательно находиться, его можно оставить в комнате с опытными специалистами. Они не только развлекут детей, но и расскажут много познавательного о природе и истории Алтайского края.
Предварительная запись по телефону: 63-47-58. Адрес Алтайского краеведческого музея: ул. Ползунова, 46.
ИСТОЧНИК KP.RU