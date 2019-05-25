Юный алтайский осужденный победил в олимпиаде по информатике

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-25T18:00:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Даниил Беспалов учится в 10 классе вечерней школы при лечебно-исправительном учреждении №1. Недавно юный осужденный победил в Межрегиональном дистанционном интеллектуально-творческом конкурсе-олимпиаде «Звездный час», сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

К слову, в этом году конкурс проходил уже в седьмой раз и состоял из пяти направлений: естественнонаучное, обществоведческое, филологическое, эколого-географическое, математика и информатика. Даниил Беспалов попробовал свои силы в направлении «Информатика и ИКТ».

По условиям организаторов, олимпиада состояла из двух частей: интеллектуальной и творческой. В первой был тест и письменные задания, а во второй осужденным предлагалось написать эссе и подготовить кроссворд либо презентацию на предложенную тему.

В результате, среди более 30 участников победил Даниил. Парень набрал 55 баллов из 60 возможных и получил за это похвальную грамоту. Также его работу могут внести в электронный сборник лучших творческих работ этого конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU