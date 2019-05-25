2019-05-25T07:44:59+03:00
Общество

В Барнауле проспект Ленина заасфальтируют за 190 миллионов рублей

Юлия ЕВГРАФОВА
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24 мая состоялась выездная встреча по вопросу ремонта главной магистрали Барнаула – проспекта Ленина. Общую стоимость работ оценили более чем в 190 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле в 2019 году отремонтируют два участка проспекта Ленина: от улицы Димитрова до площади Баварина и от площади Октября до улицы Северо-Западной, сообщают на официальном сайте города.

Сейчас на участке от площади Баварина до улицы Димитрова фрезеруют дорожное полотно и меняют бортовые камни. После этого дорожники возьмутся за участок от площади Октября до улицы Северо-Западной.

К слову, чтобы ремонт главной городской магистрали доставил минимум неудобств барнаульцам, проезжую часть не будут полностью перекрывать. Движение транспорта организуют с помощью временных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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