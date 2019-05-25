2019-05-25T14:59:06+03:00
Общество

В Барнауле 25 мая даст концерт панк-объединение «Дубовая роща»

Юлия ЕВГРАФОВА
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Всех желающих «дубовики» ждут сегодня, 25 мая, в Harat`s Pub. Барнаульцам представят новую программу «Черепашки-ниндзя против трансформеров».

В афишах мероприятие прозвано «очередным идиотским концертишко». «Дубовики» верны традициям и с нетерпением ждут от публики радостных воплей «Ацтой!» Это как пароль для фанатов веселого объединения, полное название которого «Дубовая роща № 6/17 ХО». Рок-группа основана 4 декабря 1989 года. Хламида музыкантов – трусы в горошек, белые розы, и другая чепуха, поданная с иронией и весельем, схожим с настроением цыган Кустурицы.

В этот раз гостей ждет не только бойня черепашек ниндзя с трансформерами, но и любимые хиты, ласково прозванные самими «дубовиками» дебильными песенками.

Вход свободный, сбор гостей в 21:33! Лучше не опаздывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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