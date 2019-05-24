2019-05-24T11:52:37+03:00
Происшествия

Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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Сейчас женщина под домашним арестом.Сейчас женщина под домашним арестом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле 38-летнюю женщину-инвалида будут судить за распространение наркотиков. Она устроила у себя на квартире по улице 1 Мая точку по скупу-реализации оптовых партий наркотиков.

Об этом сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul» в Instagram. По данным приближенного к правоохранительным структурам канала, драгдилер получила инвалидность после употребления наркотиков.

- Давно прошли времена классического спайса, а ушлые производители синтетических каннабиноидов, в попытке обойти список запрещенных законодательством веществ, доигрались с формулой настолько, что даже с самого малого веса можно получить по-настоящему серьезные последствия с попаданием в реанимацию и перспективой токсической энцефалопатии и кардиомиопатии. Ну или как в случае с 38-летней жительницей Барнаула получить полупаралич опорно-двигательного аппарата из-за нескольких «передозов», - пишет паблик.

Несмотря на тревожный «звоночек» от жизни из-за наркотиков 38-летняя дама в своей квартире организовала скупу-реализации оптовых партий наркотиков, облегчая жизнь местным «кладменам». Когда терпение соседей, наблюдавших паломничество подозрительных субъектов в дом, лопнуло, они пожаловались на соседку в полицию. Женщину взяли с поличным, сейчас она находится под домашним арестом за сбыт наркотиков по подозрению в ч.4 ст.228 УК РФ (незаконные производство, пересылка и сбыт психотропных и наркотических средств).

ИСТОЧНИК KP.RU

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