В Ключевском районе продали единственный кинотеатр и закрыли детский лагерь

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-24T07:57:20+03:00

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Жители Ключевского района Алтайского края всерьез обеспокоены по поводу продажи здания кинотеатра «Мир» и закрытия детского лагеря.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Справедливой России», оптимизация объектов социальной сферы в муниципалитете проходит с вопиющими нарушениями федерального законодательства. Местные жители уже обратились за помощью к лидеру алтайских эсеров, депутаты Госдумы Александру Терентьеву. Уже есть данные, что в ответе на депутатский запрос прокурор края подтвердил незаконные действия руководства Ключевского района и заявил о намерении оспорить сделку по приватизации кинотеатра.

На сельском сходе, который состоялся 22 мая, глава района Денис Леснов сообщил населению о продаже кинотеатра «Мир». Есть данные, что это здание продали менее чем за 600 тысяч рублей, что не соответствует его рыночной стоимости. Сельчане подозревают, что сделку провели в угоду чьих-то околовластных интересов.

Ранее в Ключевском районе продали автостанцию, закрыли санэпидемстанцию и баклабораторию. Сейчас местное население переживает по поводу закрытия детского лагеря, в котором отдыхали дети не только Ключевского района, но и ближайших муниципалитетов. У людей есть подозрение, что этот объект могут продать под туристическую базу.

По вопросу закрытия детского лагеря краевая прокуратура также усмотрела нарушения. В частности решение о реорганизации детского лагеря было принято без положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения продолжения оказания услуг детям по организации отдыха и оздоровления.

Вероятно, решения о продаже здания кинотеатра и закрытии детского лагеря будут оспариваться в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU