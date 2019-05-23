Директор стройфирмы из Рубцовска обвиняется в сокрытии денег для уплаты налогов

23 Май 08:47 2019-05-23T08:47:31+03:00

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Предприниматель из Рубцовска обвиняется в сокрытии денег, предназначенных для уплаты налогов. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, руководитель стройфирмы, занимающейся проектированием и строительством зданий и сооружений, с марта по май 2018 года допустил недоимки по налогам и сборам, а также страховым взносам. Налоговая служба направила в его адрес требования об уплате. Операции по расчетному счету фирмы были приостановлены, но предприниматель, имея в наличии сумму в размере более 10 млн рублей, направлял деньги минуя расчетный счет Общества. При этом он создал видимость отсутствия денег на счетах фирмы, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Директор Общества своей вины не признал. Его имущество было арестовано следователем. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU