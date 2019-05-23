2019-05-23T08:47:31+03:00
Общество

Директор стройфирмы из Рубцовска обвиняется в сокрытии денег для уплаты налогов

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Предприниматель из Рубцовска обвиняется в сокрытии денег, предназначенных для уплаты налоговПредприниматель из Рубцовска обвиняется в сокрытии денег, предназначенных для уплаты налоговФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Предприниматель из Рубцовска обвиняется в сокрытии денег, предназначенных для уплаты налогов. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, руководитель стройфирмы, занимающейся проектированием и строительством зданий и сооружений, с марта по май 2018 года допустил недоимки по налогам и сборам, а также страховым взносам. Налоговая служба направила в его адрес требования об уплате. Операции по расчетному счету фирмы были приостановлены, но предприниматель, имея в наличии сумму в размере более 10 млн рублей, направлял деньги минуя расчетный счет Общества. При этом он создал видимость отсутствия денег на счетах фирмы, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Директор Общества своей вины не признал. Его имущество было арестовано следователем. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год
В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании
В Алтайском крае может появиться новая программа финансовой поддержки сельских учителей
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле
Какие дома относятся к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле
Огонь оставил без крова 10 семей
Первый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопарка
В Барнауле девушка живет с грудным ребенком в СИЗО
В Барнауле «девятка» врезалась в трамвай на кольце Юрина – Малахова
В Барнауле досрочно возобновляют подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3
В Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водой
Суд оставил в силе приговор «лесному стрелку»
В Ключевском районе продали единственный кинотеатр и закрыли детский лагерь
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Барнаульская «Карандин-Арена» продолжает работать после принудительного закрытия
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер
Микробиологический ликбез: как ванадий влияет на организм человека
Комиссия Минстроя посетит Бийск и проверит ситуацию с мусором
Свыше двух тысяч архивных документов намерены рассекретить в Алтайском крае
Бийский предприниматель торговал подделками и пытался дать взятку
Жители Барнаула делятся снимками града
Жители некоторых районов Бийска могут получить горячую воду в конце мая
Замначальника алтайской полиции не продлили контракт
В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку автомобилей