Два жителя Новосибирска похитили у старушки из алтайского села почти 650 тысяч рублей

23 Май 06:13 2019-05-23T06:18:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали двух жителей Новосибирска, которые похитили у пенсионерки из Алтайского края крупную сумму денег.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчины 26-ти и 23-х лет постучали в квартиру 85-летней жительницы села Целинное и предложили купить у них различный товар. Также они сообщили, что проверяют газовое оборудование и счетчики. Пока один из злоумышленников показывал ассортимент, второй, прошел в комнату и похитил из шкафа 647,5 тысяч рублей. Кражу хозяйка обнаружила после ухода незнакомцев.

Вскоре полицейские нашли тех, кто обманул бабушку. Оказывается, ранее они уже приходили к этой женщине и продали ей за 10 тысяч рублей набор ножей и массажер. В этот момент они и заметили, где хозяйка хранит свои сбережения.

На похищенные деньги они купили автомобиль Mitsubishi Lancer 2000 года выпуска за 400 тысяч рублей и различные ювелирные украшения. Часть денег потратили на свои личные нужды.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная в крупном размере». К уголовной ответственности мужчины ранее не привлекались. В настоящее время один из них заключен под стражу. У них изъяли 65 тысяч рублей, автомобиль, ювелирные украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU