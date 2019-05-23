В Барнауле пройдет экологическая акция «Чистая Обь»

23 Май 05:11 2019-05-23T05:11:50+03:00

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24 мая в Барнауле пройдет ежегодная экологическая акция «Чистая Обь». Участники очистят площадки для отдыха барнаульцев, сообщили в пресс-службе минприроды Алтайского края.

Акция пройдет на правом берегу реки Обь в районе Нового автомобильного моста. Организаторами стали общественное движение «Начни с дома своего», редакция газеты «Природа Алтая», министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, администрация Барнаула, Общероссийский народный фронт, Общественная палата Алтайского края. В этом году мероприятие проводится в рамках нового проекта движения «Зеленые волонтеры».

Сбор участников акции пройдет на площадке у речного вокзала (площадь Баварина, 8). Доставка к месту работ и обратно осуществляется организованно, пассажирскими автобусами. Отправление в 14:00 часов. Всем желающим раздадут перчатки и мусорные мешки.

По вопросам участия в акции обращаться к координатору проекта Сергею Малыхину по тел. 8-960-965-21-77.

ИСТОЧНИК KP.RU