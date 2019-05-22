2019-05-22T15:05:14+03:00
Общество

Барнаульский архитектор возмутился ржавыми остановками на Северо-Западной

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Новые остановочные павильоны недавно установили на трамвайной остановке «улица Северо-Западная». Это новость вызвала непонимание и возмущение у архитектора, члена Союза дизайнеров России, доцента кафедры Института архитектуры и дизайна АлтГТУ Михаила Диндиенко.

Остановки на пересечении Ленина и Северо-Западной я воспринимаю как плевок в общественное пространство, которым пользуются все. Пространство города принадлежит не только властям и рекламщикам, но и жителям. Городская среда формирует сознание общества, – приводит слова Диндиенко «Рекпортал». – А что могут сформировать такие остановки, которые ничем не отличаются от мусорной площадки? Почему нужно делать так позорно? Взяли самые дешевые и ржавые материалы, сварили и поставили прямо посреди центральной улицы.

По словам собеседника издания, оказывают сильное влияние на формирование городской среды, насыщают пространство улицы, сами люди близко соприкасаются с этими сооружениями. Именно поэтому они должны быть закрыты от ветра и дождя, быть безопасными, удобными, функциональными и декоративными.

– Отношение к городской среде должно быть ответственное и уважительное, потому что через городскую среду власть показывает, как она относится к горожанам, – заключил Диндиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год
В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании
В Алтайском крае может появиться новая программа финансовой поддержки сельских учителей
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле
Какие дома относятся к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле
Огонь оставил без крова 10 семей
Первый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопарка
В Барнауле девушка живет с грудным ребенком в СИЗО
В Барнауле «девятка» врезалась в трамвай на кольце Юрина – Малахова
В Барнауле досрочно возобновляют подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3
В Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водой
Суд оставил в силе приговор «лесному стрелку»
В Ключевском районе продали единственный кинотеатр и закрыли детский лагерь
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Барнаульская «Карандин-Арена» продолжает работать после принудительного закрытия
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер
Микробиологический ликбез: как ванадий влияет на организм человека
Комиссия Минстроя посетит Бийск и проверит ситуацию с мусором
Свыше двух тысяч архивных документов намерены рассекретить в Алтайском крае
Бийский предприниматель торговал подделками и пытался дать взятку
Жители Барнаула делятся снимками града
Жители некоторых районов Бийска могут получить горячую воду в конце мая
Замначальника алтайской полиции не продлили контракт
В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку автомобилей