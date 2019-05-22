Барнаульский архитектор возмутился ржавыми остановками на Северо-Западной

22 Май 15:02 2019-05-22T15:05:14+03:00

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Новые остановочные павильоны недавно установили на трамвайной остановке «улица Северо-Западная». Это новость вызвала непонимание и возмущение у архитектора, члена Союза дизайнеров России, доцента кафедры Института архитектуры и дизайна АлтГТУ Михаила Диндиенко.

Остановки на пересечении Ленина и Северо-Западной я воспринимаю как плевок в общественное пространство, которым пользуются все. Пространство города принадлежит не только властям и рекламщикам, но и жителям. Городская среда формирует сознание общества, – приводит слова Диндиенко «Рекпортал». – А что могут сформировать такие остановки, которые ничем не отличаются от мусорной площадки? Почему нужно делать так позорно? Взяли самые дешевые и ржавые материалы, сварили и поставили прямо посреди центральной улицы.

По словам собеседника издания, оказывают сильное влияние на формирование городской среды, насыщают пространство улицы, сами люди близко соприкасаются с этими сооружениями. Именно поэтому они должны быть закрыты от ветра и дождя, быть безопасными, удобными, функциональными и декоративными.

– Отношение к городской среде должно быть ответственное и уважительное, потому что через городскую среду власть показывает, как она относится к горожанам, – заключил Диндиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU