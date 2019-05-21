2019-05-21T15:56:21+03:00
Политика

Председатель АКЗС прокомментировал слухи о «новом назначении» Сергея Приба

Юлия ЕВГРАФОВА
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Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Заксобрания, ответил на вопрос о возможном назначении депутата Сергея Приба на должности главы Барнаула или заместителя председателя правительства. Слухи он прокомментировал на онлайн-форуме на сайте АКЗС.

В своем ответе мужчина объяснился неоднозначно.

- Мне трудно комментировать слухи. Всегда интересно, как и из чего они рождаются, но это тема для отдельной дискуссии. На данный момент Сергей Николаевич Приб является действующим депутатом АКЗС и возглавляет в краевом парламенте фракцию «Единая Россия», – сказал Александр Романенко.

Председатель АКЗС также добавил, что работу Сергея Приба можно назвать успешной, если общественность «назначила» его на две такие высокие должности.

Напомним, информация о возможной смене главы Барнаула появилась в местных телеграм-каналах на прошлой неделе. В свою очередь, Сергей Дугин сообщил, что узнал обо всем из СМИ и свой пост покидать пока не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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