Председатель АКЗС прокомментировал слухи о «новом назначении» Сергея Приба
Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Заксобрания, ответил на вопрос о возможном назначении депутата Сергея Приба на должности главы Барнаула или заместителя председателя правительства. Слухи он прокомментировал на онлайн-форуме на сайте АКЗС.
В своем ответе мужчина объяснился неоднозначно.
- Мне трудно комментировать слухи. Всегда интересно, как и из чего они рождаются, но это тема для отдельной дискуссии. На данный момент Сергей Николаевич Приб является действующим депутатом АКЗС и возглавляет в краевом парламенте фракцию «Единая Россия», – сказал Александр Романенко.
Председатель АКЗС также добавил, что работу Сергея Приба можно назвать успешной, если общественность «назначила» его на две такие высокие должности.
Напомним, информация о возможной смене главы Барнаула появилась в местных телеграм-каналах на прошлой неделе. В свою очередь, Сергей Дугин сообщил, что узнал обо всем из СМИ и свой пост покидать пока не собирается.
ИСТОЧНИК KP.RU