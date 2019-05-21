2019-05-21T14:35:05+03:00
Общество

Жителей Алтайского края предупреждают о возможных подтоплениях

Юлия ЕВГРАФОВА
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В некоторых районах Алтайского края возможны подтопления. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за большого количества осадков на территории Республики Алтай продолжается подъем уровней воды.

Вода в реке Чарыш в районе села Чарышское будет пребывать с 21 по 23 мая. Высока вероятность, что водоем достигнет опасной отметки – 180 сантиметров. Тогда подтопит все прибрежные территории. К слову, за последние сутки уровень воды в реке увеличился на 74 сантиметра.

Жителей края ГУ МЧС по Алтайскому краю просит соблюдать все правила безопасности при возможном подтоплении. Все рекомендации опубликованы на сайте ведомства в специальном разделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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