2019-05-21T13:31:36+03:00
Происшествия

В Барнауле девушка после прогулки с конем впала в кому

БОРЗОВ Денис
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Девушка, которая упала с лошади 19 мая, теперь находится в больнице в состоянии комы.

Как сообщалось ранее в СМИ, на территории конофермы 15-летняя воспитанница Краевой спортивной школы олимпийского резерва гуляла с лошадью, а затем в падении получила черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю, уже ведется проверка, по предварительным данным следствия, жеребец испугался другой лошади, затем побежал и сбил наездницу с ног. Сотрудники спортшколы утверждали, что за 12 лет с конем не возникало никаких проблем.

Во время проверки следователи планируют установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников учебного заведения, кто должен контролировать обеспечение безопасности несовершеннолетних воспитанников. Учитывая все результаты проверки, следователи примут решение по поводу ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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