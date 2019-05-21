В Барнауле на арбате состоится "Ночной бал"

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-21T12:35:33+03:00

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В Барнауле 8 июня состоится танцевальное мероприятие в стиле 19 века «Ночной бал». Оно приурочено к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, все желающие смогут окунуться в атмосферу пушкинской эпохи, узнать о традициях и правилах бальной культуры 19 века и жизни Барнаула в это время.

В последние четверги месяца - 23 и 30 мая – на арбате ул. Мало-Тобольской пройдут мастер-классы по несложным вальсам и контрдансам.

Ожидается, что на «Ночном балу» в краевой столице покажут мастерство танцоры из Бийска, Новосибирска, Томска.

Организатор мероприятия: студия старинного танца «Северная сторона» при поддержке отдела по развитию туризма администрации Барнаула. Бал начнется в 21.00 и продолжится до 2.00.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-913-216-00-12 (Ольга Диденко, руководитель студии старинного танца «Северная сторона»).

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ИСТОЧНИК KP.RU