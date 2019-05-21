2019-05-21T10:55:48+03:00
Происшествия

В Барнауле перевернулся дорожный каток

Юлия ЕВГРАФОВА
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Дорожный каток лежит на боку напротив торгового центра «Волна». Об этом сообщили очевидцы на странице в соцсетях паблика «Инцидент Барнаул».

Один из барнаульцев сообщил, что каток выпал с низкорамного трала. Другой житель города Михаил написал, что водитель на скорости заходил на кольцо. Подписчики группы принялись шутить в комментариях и обсуждать происходящее.

- Каток упал с тягоча, этот тягач покинул место дтп, - написал Сергей.

- Водитель просто поспорил на крупную сумму, что сможет его перевернуть, - добавил Александр.

- Прилег отдохнуть, - предположила Алена.

К слову, 20 мая в Барнауле также случилось необычное ДТП. Поезд врезался в ассенизаторскую машину. Это произошло в районе пересечения улиц Бульвар 9 января и улицы Володарского. В результате аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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