2019-05-21T11:33:22+03:00
Звезды

В Барнауле пройдет «Парад премьер» театра драмы

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото:пресс-службы Алтайского краевого театра драмыФото:пресс-службы Алтайского краевого театра драмы
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Уже на следующей неделе в Алтайском краевом театре драмы пройдет традиционный «Парад премьер». С 28 по 31 мая барнаульцам будут показывать по одной премьере уходящего сезона.

Так, 28 мая зрителям покажут «Самоубийцу» Алексея Логачева по пьесе Н. Эрдмана. 29 – уже известный многим спектакль «Время женщин» Марины Глуховской по роману Е. Чижовой. «Кроткую» Рачи Махатаева по повести Ф. Достоевского барнаульцы смогут увидеть 30 мая. А 31 числа - яркую постановку «Идеальный муж» Алексея Шавлова по Оскару Уайльду, премьера которой состоится также 23, 24 и 25 мая.

К слову, в день последнего спектакля, 31 мая, совет театра подведет итоги этого сезона и назовет лучших исполнителей мужских и женских ролей первого и второго планов. А также самых ярких дебютантов и королей эпизода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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