2019-05-21T09:16:58+03:00
Общество

Жительница Барнаула не смогла вернуть в магазин рваные кроссовки

САПОЖКОВА Александра
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Жительница Барнаула купила кроссовки в одном из отделов ТРЦ "Галактика". Она надела их всего пару раз, и после этого у одного оторвался язычок.

- Обувь была на гарантии. Я пришла в магазин с чеком и товаром, чтобы сделать возврат. Менеджер сказала, что сделать ничего не может. И предложила мне сделать экспертизу. Я ушла ни с чем, - рассказала девушка изданию «Толк».

Юрист объяснил, что в магазине были обязаны принять обувь и сделать экспертизу самим. На следующий день так и произошло. Уже другой менеджер забрал кроссовки и отправил на экспертизу. За нее девушка заплатила 450 рублей. А результат ее очень удивил - с орфографическими ошибками было написано, что язычок оторвался в результате механического воздействия, производственного дефекта нет. Как оказалось, экспертизу сделали другому кроссовку.

Девушка решила опять разобраться в ситуации. В магазине вновь забрали кроссовок, а потом перестали звонить.

- В итоге я устала, на повторную экспертизу не поехала. Для себя сделал вывод, что обувь некачественная. Мне писали, что в этом магазине уже были такие ситуации,– резюмировала покупательница.

Редакция "Толка" подготовила запрос в магазин, чтобы разъяснить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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