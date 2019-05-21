Губернаторские премии получили 10 педагогов из Алтайского края

СЕГОДНЯ 08:07 2019-05-21T08:07:15+03:00

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Лауреатами губернаторской премии им. Степана Титова стали 10 педагогов из Алтайского края. С победой их лично поздравил Виктор Томенко и вручил денежные премии – 125 тысяч рублей.

Торжественная церемония состоялась 16 мая в Правительстве региона. В этом году она проходила уже в 12-й раз. Лауреатами стали педагоги из Поспелихинского, Алтайского, Косихинского, Завьяловского, Хабаровского, Егорьевского, Тюменцевского, Каменского, Тальменского и Топчихинского районов. В общей сложности в муниципальном этапе конкурса участвовало более 100 учителей из 53 районов края, сообщают на сайте Алтайского края.

К слову, конкурс имени известного педагога Степана Титова пользуется большой популярностью в преподавательской среде. Почетные награды получают те учителя, которые ведут активную просветительскую деятельность в своих селах. Сюда относятся: экологическое просвещение, краеведческая деятельность, просветительская работа в области литературы, искусства, истории, культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU