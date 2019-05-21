В Алтайском крае могут ввести сертификаты на жилье для детей-сирот

СЕГОДНЯ 04:32 2019-05-21T04:32:12+03:00

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В Алтайском крае обговаривают вопрос о том, чтобы ввести для детей-сирот жилищные сертификаты. Такое поручение дал председатель АКЗС Александр Романенко. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

Подобные сертификаты для детей-сирот стали пилотным проектом Приморского края. Там в декабре 2018 году местное Заксобрание приняло поправки в региональный закон. Первые три сертификата уже получили дети-сироты старше 25 лет, имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни. Позже аналогичную инициативу в Госдуму внесли и законодатели Самарской области.

В Алтайском крае проблема жилья для детей-сирот стоит достаточно остро. Одним из способов ее решения как раз рассматривают механизм сертификатов.

- В этом году на приобретение жилья для детей-сирот, как и в 2018 году, направляется 500 млн рублей. На эти средства планируется приобрести более 400 квартир, что связано с определенной проблемой. На первичном рынке застройщики неохотно идут на реализацию жилья для данной категории населения. Вторичный рынок не предпочтителен: закупки такого объема могут разогнать инфляцию и цены на жилье, и при этом бюджетные средства не будут вложены в развитие строительной отрасли региона, – сказал Александр Романенко.

Сейчас эта тема находится на контроле у Виктора Томенко. К слову, около 7300 детей-сирот имеют право на получение жилья, 5300 уже обратились за реализацией этого права, а1040 человек подали иски в суды.

ИСТОЧНИК KP.RU