Более 36 тысяч человек побывали на «Ночи музеев» в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-20T09:14:37+03:00

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Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в ночь на 19 мая. В Алтайском крае по подсчетам организаторов ее посетили более 36 тысяч человек.

- Это рекордное количество посетителей! – отмечают в правительстве региона.

Согласно обобщенным данным, музеи, выставочные залы и галереи Барнаула посетили около 24 тысяч человек, и еще более 12-ти тысяч - в городах и районах Алтайского края. В целом же гостей принимали 102 культурные площадки региона.

Напомним, торжественное открытие акции в Барнауле прошло в виде театрализованного представления на Нулевом километре. Дело в том, что в этом году «Ночь музеев» была приурочена к Году театра в России.

Как всегда музеи Барнаула подготовили увлекательную программу для своих гостей: экскурсии, выставки, мастер-классы, песни под гитару у костра, творческие выступления и другой интерактив. Кто-то завлекал тем, что пускал в подвалы и фондохранилища, кто-то дегустациями, так что найти развлечение по душе мог каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU