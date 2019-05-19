СЕГОДНЯ 07:53 2019-05-19T07:53:45+03:00

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Барнаульское «Динамо» обыграло «Сибирь-2» из Новосибирска со счетом 3:1. Встреча 22-го тура первенства ПФЛ зоны «Восток» состоялась в субботу, 18 мая.

Как сообщает «Алтайский спорт», на 11-й минуте хозяева вышли вперед – Владимир Завьялов отправил мяч в ближний угол противника – 1:00. На экваторе первого тайма Максим Аксенов в касание с лета замкнул из центра штрафной фланговую передачу Завьялова - 2:0.

Во втором тайме после подачи углового Завьялов выиграл верховую борьбу и отдал голевой пас касанием через себя на Аксенова, который уверенно занес снаряд в сетку противника - 3:0. Уже на 66-й минуте новосибирцы ответили голом: Артем Колосов вышел один на один с Богданом Карюкиным и, не особо сближаясь, пробил по воротам - 3:1. С этим счетом закончилась игра.

Следующий матч «Динамо-Барнаул» проведет 25 мая в Чите, где встретится с местной «Читой».

ИСТОЧНИК KP.RU