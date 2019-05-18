На Алтае за неделю 1235 человек «подцепили» клещей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-18T13:14:52+03:00

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В Алтайском крае на присасывания клещей пожаловались 1235 человек. Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор. Всего с апреля клещи покусали больше 3 тыс. человек.

- Зарегистрировано 96 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, девять случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и восемь случаев подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом. Тяжелых случаев заболеваний не зарегистрировано, - сообщает ведомство.

Напомним, для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по адресу: Барнаул, ул. М. Горького.

Отметим, по состоянию на 16 мая в крае от клещей обработано 1328 гектароыв. Всего в 2019 гожу запланировано обработать 2 тыс. гектаров загородных оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и др.

ИСТОЧНИК KP.RU