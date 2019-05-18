В Барнауле открывается «Музейная ночь»

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-18T11:19:31+03:00

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Торжественное открытие акции «Музейная ночь» состоится в Барнауле в субботу, 18 мая, на Нулевом километре в 18.00.

В этом году она посвящается Году театра в России, 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина, 65-летию освоения целинных и залежных земель на Алтае и Году десятилетия детства (до 2027 года).

- Для удобства госетй организаторы составили пять различных автобусных маршрутов. Количество мест в каждом из пяти автобусов ограничено (от 25 до 40). Записаться на маршрут и приобрести билеты можно будет у волонтеров акции на Нулевом километре с 17.00. Отправление автобусов по маршрутам состоится после торжественного открытия акции, - сообщает Государственный художественный музей Алтайского края.

Жители смогут сегодня побывать на различных экскурсиях, тематических мастер-классах, выставках и спектаклях.

ИСТОЧНИК KP.RU