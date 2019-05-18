Мошенники развели жительницу Барнаула на 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-18T09:21:31+03:00

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Мошенники облапошили жительницу Барнаула, выманив у нее 40 тыс. рублей. Женщина повелась на примитивный развод - ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сказал, что произошло несанкционированное списание денежных средств со счета горожанки. По просьбе звонившего продиктовала данные своей банковской карты, после чего на телефон пришли смс-сообщения о снятии денежных средств в размере около 40 000 рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в органы внутренних дел.

Жителей края просят не доверять свои сбережения незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками банка или работниками социальных служб:

- помните, что информация из банка не может поступать с абонентских сотовых номеров. Для этих целей используются специальные номера, сведения о которых следует уточнять в справочной службе банка или компании сотовой связи.

- если у Вас возникают хоть малейшие сомнения, то необходимо обратиться в банк по телефону «горячей линии».

- никому и никогда не сообщайте данные своих платежных карт, коды операций, которые получаете в смс-сообщениях.

Если же вы стали жертвой злоумышленников, незамедлительно сообщите о данном факте в органы внутренних дел по телефонам: (3852) 391-645, 02 (102 - с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU