В Барнауле сбили пешехода на Малахова

СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-18T07:32:50+03:00

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На Малахова в районе остановки "Бия" на пешеходном переходе парня сбила машина. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул 22». ЧП произошло В пятницу, 17 мая.

- Пьяный пешеход сам под машину кинулся. Я стояла в это время на остановке и всё видела. Парень остался живой, когда приехала скорая, он сам встал и дальше хотел идти по своим делам, - написала Евгения Стяжкина в паблике.

Другие очевидцы происшествия у вверяют, что водитель был пьяна, однапко эта информация не нашла подтверждения.

- Вот пока водители и пешеходы будут себя считать главными на дороге. Так и будут – одни сидеть, а другие лежать. Главное – это уважение друг к другу. И если бы водители снижали скорость (как того требуют правила), а пешеходы переходили в положенном месте, убедившись что их пропускают, то смертей было бы в разы меньше. Виноваты все. Нет таких людей, кто не нарушает правила, - выссказала свое мнение горожанка Наталья Зверева.

ИСТОЧНИК KP.RU