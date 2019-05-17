Алтай поучаствовал во Всероссийском тренировочном ЕГЭ по русскому языку

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-17T16:15:34+03:00

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Алтайский край принял участие во Всероссийском тренировочном ЕГЭ. Экзамен состоялся на всех 97 массовых пунктах проведения государственной итоговой аттестации, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Массовые пункты проведения аттестации оснащены необходимым оборудованием для печати материалов и сканирования экзаменационных бланков. На эти цели было выделено свыше 5,5 млн рублей из регионального бюджета. Организаторы отметили, что печать экзаменационных материалов в аудиториях повышает информационную безопасность ЕГЭ, сокращает возможность влияния человеческого фактора.

«Тренировочные экзамены проводят для определения готовности регионов к основному периоду ЕГЭ. Кроме того, это дополнительная репетиция для всех специалистов, задействованных в организации и проведении государственной аттестации, и дополнительная тренировка сдачи экзамена для выпускников», - пояснил руководитель Регионального центра обработки информации Владимир Печатнов.

Результаты тренировочного экзамена будут известны после 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU