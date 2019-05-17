СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-17T14:01:03+03:00

Чемпионат по греко-римской борьбе пройдет в Барнауле 18 мая Фото: пресс-службы администрации Барнаула

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18 мая в Барнауле состоится Открытый чемпионат Алтайского края по греко-римской борьбе памяти Раффи Исраеляна. В турнире примут участие около 100 спортсменов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участниками станут спортсмены старше 18 лет, представляющие регионы Сибирского федерального округа (кроме Красноярского края), Курганскую область и ближнее зарубежье (Республика Казахстан). Открытие состоится в 13:00. Турнир начнется в 10:00 в спорткомплексе «Победа» (улица Антона Петрова, 146г).

Раффи Исраелян - кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, выпускник Барнаульского юридического института. Был командиром взвода отдельного батальона Дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по Барнаулу. Он погиб 8 сентября 2015 года при выполнении служебного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU