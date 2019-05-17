2019-05-17T13:41:36+03:00
Общество

Восьмибальные пробки сковали Барнаул вечером 17 мая

Дарья САВЕНКО
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Скриншот сервиса «Яндекс Пробки».Скриншот сервиса «Яндекс Пробки».
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Столицу Алтайского края сковали восьмибалльные пробки вечером в пятницу, 17 мая.

Согласно сервису «Яндекс Пробки», огромный затор образовался на проспекте Строителей от КДМ до поворота на улицу Фурманова. В связи с этим, пробки в несколько километров наблюдаются на улице Челюскинцев и переулке Ядринцева в сторону проспекта Строителей.

Затруднено движение на улице Партизанской от переулка Революционный до проспекта Красноармейского; на проспекте Комсомольском от улицы Интернациональной до улицы Кирова; на улице Гоголя от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина. Как всегда, стоит транспорт и от площади Октября в сторону Нового рынка.

Почти четырехкилометровая пробка образовалась на улице Кутузова, поэтому ехать по ней домой нежелательно. Также затруднено движение на пересечении улицы Павловский тракт с улицей Попова и с улицей Трактовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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