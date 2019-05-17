Соцсети: у водителя маршрутки в Барнауле случился приступ эпилепсии

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-17T13:29:35+03:00

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В Барнауле у водителя маршрутного автобуса №47 случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили очевидцы в профиле go_barnaul в Instagram.

По словам очевидцев, водителю стало плохо на проспекте Строителей в районе остановки «Циолковского». Он не смог остановиться, в результате чего транспорт врезался в попутный легковой автомобиль. Предположительно, у мужчины случился приступ эпилепсии. Пассажиры вызвали на место происшествия медиков скорой помощи. Из пассажиров никто не пострадал.

- Спасибо двум неравнодушным женщинам-пассажирам, которые вызвали скорую. Все остальные пассажиры этого автобуса спокойно вышли и разошлись по своим делам, не пытаясь помочь. Да и из машин, проезжающих мимо, ни одна не остановилась. Равнодушие людей просто удивляет, – описала ситуацию жительница Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU