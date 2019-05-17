2019-05-17T13:13:18+03:00
Происшествия

В Барнауле маршрутка насмерть сбила ребенка на велосипеде

ДТП произошл на улице Кутузова в районе дома №133
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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17 мая в Барнауле маршрутный автобус №80 наехал на девятилетнего мальчика-велосипедиста. Ребенок скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло на улице Кутузова в районе дома №133.

- Предварительно установлено, что водитель 1969 года рождения, управляя автобусом «ПАЗ» маршрута № 80, допустил наезд на велосипедиста – мальчика 9 лет, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия, - пишет пресс-службе ГУ МВД.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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