2019-05-17T11:36:02+03:00
Общество

Машина полная мертвых цыплят была замечена в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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скрин страницыскрин страницыФото: Instagram-канал "Unusual Crimes Barnaul"
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Барнаульцы опубликовали в социальных сетях жутковатое видео с мертвыми цыплятами в машине. Что с ними стало – точно не известно.

Птенцы находился в бочках в фургоне грузовика, который стоял в районе речного вокзала. Двери были открытыми, очевидцы услышали сильный неприятный запах, и решили проверить, откуда он исходит. Видео было снято 16 мая, оно размещено в паблике «Unusual Crimes Barnaul».

- Скорее всего, эти цыплята - петушки. Их стараются не использовать на птицефабриках и списывают в утиль, так как яиц они не несут, да и мяса с них маловато. А в условиях рыночной экономики - прибыль есть главный двигатель производства и торговли. Поэтому петушков за отсутствием профита пускают в расход, - предполагает паблик.

Не исключено также, что утилизованных цыплят хотели использовать в качестве будущего корма для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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