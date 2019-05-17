2019-05-17T09:59:57+03:00
Политика

Председатель Молодежного парламента Алтайского края сложил свои полномочия

Дарья САВЕНКО
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Артем Сингач был депутатом Молодежного парламента с 2009 года.Артем Сингач был депутатом Молодежного парламента с 2009 года.Фото: предоставлено пресс-службой
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Председатель Молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач сложил свои полномочия.

Как рассказали в пресс-службе АКЗС, связано это с достижением предельного возраста, ведь согласно положению, в парламент избираются представители в возрасте от 14 до 35 лет. Артем Сингач был депутатом Молодежного парламента с 2009 года, а председателем стал в 2013 году, возглавляя его на протяжении двух созывов подряд.

Новым руководителем молодежного представительного органа стал Артем Сафонов. Он является членом парламента с 2014 года, долгое время исполняет обязанности заместителя председателя, представляет Алтайский край в Молодежном парламенте при Госдуме и профессионально занимается молодежной политикой в должности начальника управления по воспитательной и внеучебной работе Алтайского государственного университета. Его кандидатура была поддержана парламентариями единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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