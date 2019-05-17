Председатель Молодежного парламента Алтайского края сложил свои полномочия
Председатель Молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач сложил свои полномочия.
Как рассказали в пресс-службе АКЗС, связано это с достижением предельного возраста, ведь согласно положению, в парламент избираются представители в возрасте от 14 до 35 лет. Артем Сингач был депутатом Молодежного парламента с 2009 года, а председателем стал в 2013 году, возглавляя его на протяжении двух созывов подряд.
Новым руководителем молодежного представительного органа стал Артем Сафонов. Он является членом парламента с 2014 года, долгое время исполняет обязанности заместителя председателя, представляет Алтайский край в Молодежном парламенте при Госдуме и профессионально занимается молодежной политикой в должности начальника управления по воспитательной и внеучебной работе Алтайского государственного университета. Его кандидатура была поддержана парламентариями единогласно.
ИСТОЧНИК KP.RU