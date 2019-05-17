Жительница Барнаула поверила «подруге» из интернета и потеряла деньги

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-17T09:31:37+03:00

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Жительница Барнаула поверила мошенникам под видом подруги и потеряла 9 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 61-летней горожанке в социальных сетях пришло сообщение от подруги. Женщина попросила сообщить номер карты, чтобы перевести деньги в качестве подарка. Пенсионерка написала номер карты, а также пароли и коды из смс. После этого, деньги не поступили, а наоборот, списались 9 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

В ведомстве отметили, что в органы внутренних дел краевой столицы регулярно поступают заявления жителей Барнаула, которые откликаются на просьбу родных или друзей одолжить деньги или сообщить номер банковской карты, а после - теряют деньги. В ходе разбирательства выясняется, что страница в социальных сетях была взломана, а рассылкой сообщений с нее занимается мошенник.

ИСТОЧНИК KP.RU