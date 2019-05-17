Суд рассмотрит дело о сносе исторической усадьбы купца Михайлова в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:43 2019-05-17T06:43:01+03:00

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23 мая в Центральном районном суде Барнаула состоится первое заседание по сносу дореволюционной усадьбы купца Михайлова.

Иск направила общественная организация «Гражданский патруль». Правозащитники требуют признать незаконным отказ включить памятник истории в список объектов, обладающих признаками культурного наследия.

Как сообщает "Политсибру", снос усадьбы купца Михайлова инициировала прокуратура Алтайского края для строительства своего офиса. Ранее в генпрокуратуре уточняли, что дореволюционные постройки находятся в федеральной собственности, но переданы прокуратуре на праве оперативного управления. «Гражданский патруль» выступил с предложением к Алтайохранкультуре начать процедуру по защите исторической постройки. Однако в ведомстве отказали, сославшись на неполноту предоставленных документов. Для принятия положительного решения не хватило натурного обследования сооружений, хотя закон этого не требует.

Сейчас усадьба огорожена строительным забором, уже полностью разобрано здание флигеля.

- Сейчас рабочие активно разбирают советское здание, которое не имеет архитектурной ценности. Основное здание еще можно спасти, так как ценные архитектурные элементы сохранены, - прокомментировал представитель «Гражданского патруля» Игорь Берг.

ИСТОЧНИК KP.RU