Погода на 18 и 19 мая 2019 года в Барнауле: жара вернется, но ненадолго

СЕГОДНЯ 06:39 2019-05-17T06:39:01+03:00

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Наконец-то в Барнауле вновь вернется тепло – уже в ближайшие выходные столбик термометра поднимется до +27 градусов. Правда, продлится это недолго.

По данным синоптиков, в ночь на субботу, 18 мая, температура в краевой столице опустится до +1…+3 градусов, а днем поднимется до +20…+22. Осадков не ожидается, ночью ветер южный 3-8 метров в секунду, а днем – 5-10, с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью в воскресенье, 19 мая, температура опустится до +7…+9 градусов, днем поднимется до +25…+27. Без осадков, в ночные часы ветер южный 5-10 метров в секунду, в дневные – 7-12, с порывами до 18 метров в секунду.

После выходных на Алтайский край и, в частности, на Барнаул обрушатся дожди с грозами, которые будут идти на протяжении недели. Порывы ветра достигнут 16-21 метра в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU