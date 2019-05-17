Рубцовчанка пойдет под суд за публикацию в интернете интим-видео с соперницей

СЕГОДНЯ 05:25 2019-05-17T05:25:27+03:00

Рубцовчанка пойдет под суд за публикацию в интернете интимного видео с соперницей Фото: Анна СЕМИНА

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Жительница Рубцовска пойдет под суд за то, что опубликовала интимное видео с любовницей мужа в интернете. Её обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, в январе 2019 года 31-летняя обвиняемая обнаружила в телефоне своего мужа видеозапись интимного содержания. Она приревновала мужчину к сопернице, скопировала видео на свой телефон, разослала скриншот знакомым и опубликовала в социальной сети.

- Таким образом, женщина осуществила сбор и распространила сведения о частной жизни потерпевшей, тем самым нарушила ее конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, - отметили в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Следствие закончило сбор доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU