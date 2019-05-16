2019-05-16T17:09:33+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула зарезала болтливого соседа

Анна СЕМИНА
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32-летняя девушка ударила соседа ножом в сердце32-летняя девушка ударила соседа ножом в сердцеФото: Анна СЕМИНА
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32-летняя жительница Барнаула может отправиться в тюрьму за убийство соседа.

Трагедия разыгралась в феврале. В гости к девушке зашел ее сосед и они решили вместе немного выпить.

- В процессе общения выяснилось, что у них есть общий знакомый и живет он в Повалихе. Причем мужчина раньше с ним работал, а девушка долгое время жила с ним же, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Под действием алкоголя они решили совершить авантюрную поездку в Повалиху. Добравшись до села компания теперь уже из трех приятелей решила продолжить «банкет». Когда пришло время отправиться спать, девушка прилегла вместе с бывшим и это увидел ее городской сосед.

- Он пригрозил, что расскажет обо всем ее нынешнему сожителю, - добавляют в СУСКе.

Испугавшись, что мужчина выполнит свое обещание, девушка схватила нож и ударила его в грудь. От полученной травмы сосед скончался на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Злоумышленница на стадии предварительного следствия свою вину признала. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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