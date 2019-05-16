2019-05-16T16:38:13+03:00
Общество

Виктор Томенко наградил победителей премии имени Степана Титова

Анна СЕМИНА
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 16 мая, наградил победителей конкурса на премию имени Степана Титова.

Это был уже 12-й конкурс. В этом году Клуб титовцев пополнили еще десятью лучшими педагогами Алтайского края.

- Это педагоги из Алтайского, Поспелихинского, Завьяловского, Косихинского, Хабарского, Тальменского, Тюменцевского, Егорьевского, Каменского и Топчихинского районов края. А всего в муниципальном этапе конкурса приняли участие более 100 учителей из 53 районов, - отмечают в правительстве региона.

Торжественная церемония награждения состоялась в администрации края. Губернатор Виктор Томенко вручил лауреатам на получение премии в размере 125 тысяч рублей.

- В Алтайском крае сельские педагоги составляют две трети от общего числа учителей. Это очень большая, влиятельная профессиональная когорта. И очень хорошо, что такая традиция проведения конкурса сформировалась у нас в Алтайском крае. Вместе с нынешним составом Правительства края я как губернатор приложу все силы для того, чтобы она долгие годы жила, чтобы все больше и больше новых победителей-лауреатов вливались в Клуб педагогов-титовцев, - отметил в своем обращении глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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