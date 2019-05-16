Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером 16 мая

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-16T17:08:36+03:00

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Столицу Алтайского края сковали восьмибалльные пробки вечером в четверг, 16 мая.

Согласно сервису «Яндекс Пробки», огромный затор образовался на проспекте Строителей от площади Октября до Павловского тракта. По данным очевидцев, там произошло дорожно-транспортное происшествие. Пробки также образовались по улице Челюскинцев от улицы Папанинцев до проспекта Строителей и по улице Ядринцева от улицы Партизанской до проспекта Строителей.

Также затруднено движение около кинотеатра «МИР», по проспекту Социалистическому, на площади Октября, по проспекту Ленина от улицы Союза Республик до улицы Кулагина.

Пробки присущи не только центру Барнаула – на шоссе Ленточный бор в сторону улицы Власихинской образовался затор длинной более 2 км, на пересечении улиц Попова и Павловский тракт также можно проехать с трудом.

ИСТОЧНИК KP.RU