Нарушения на 3,2 млрд рублей выявила Счетная палата Алтайского края

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-16T13:29:40+03:00

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На сумму в 3,2 млрд рублей выявили нарушения в Алтайском крае. Это стало известно по итогам встречи председателя региональной Счетной палаты Виктора Миненка и председателя АКЗС Александра Романенко.

Как сообщает «Политсибру», общий объем проверенных Счетной Палатой средств в 2018 году составил 117,3 млрд рублей. При этом нарушений было выявлено на сумму почти в 3,2 млрд рублей, из которых 324,6 млн рублей – неэффективное использование бюджетных средств. Годом ранее было выявлено нарушений на меньшую сумму – 1,7 млрд рублей.

– Более 55% всех выявленных финансовых нарушений приходится на нарушения, допущенные муниципальными образованиями края, – отметил Миненок.

По итогам прошлого года существенно увеличилось нецелевое использование бюджетных средств – с 0,9 млн рублей в 2017 году до 55,3 млн рублей в 2018 году. В основном, это средства, выделяемые краем муниципалитетам на оплату топлива и энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU