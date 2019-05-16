В Барнауле из-за ремонта теплосетей перекроют дороги

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-16T12:46:42+03:00

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Начался ремонт теплосетей для подготовки к отопительному сезону. Чинят участок по улице Георгия Исакова в районе домов №213, 213в. С 17 мая движение транспорта ограничат по всей ширине дороги на улице Островского в районе жилого дома №23. Откроют его утром 20 мая.

На время ремонта изменится движение автобуса №6. Новая схема движения: ул.Солнечная Поляна – ул.Юрина – ул.Попова – ул.Георгия Исакова – ул.Островского (четная сторона) – ул.Антона Петрова – разворот на пересечении ул.Антона Петрова с ул.Ленинградской – ул.Антона Петрова, далее – по маршруту, в обратном направлении: ул.Антона Петрова – ул.Островского (четная сторона) – ул.Георгия Исакова – ул.Попова – ул.Юрина – ул.Солнечная Поляна).

18 мая начинают перекладку участка тепловой сети по улице Папанинцев в районе домов №130, 170а. Будет ограничено движение транспорта:

по всей ширине проезжей части улицы Папанинцев в районе жилого дома №130 с 18 мая по 7 июня;

по всей ширине проезжей части улицы Папанинцев в районе жилых домов №134, 168а с 7 по 28 июня;

по всей ширине проезжей части улицы Ядринцева в районе пересечения с улицей Папанинцев с вечера 28 июня до 1 июля;

по половине проезжей части нечетной стороны улицы Папанинцев в районе жилых домов №168а, 170а с 28 июня по 8 июля. Изменится движение автобуса №41. Схема движения: пр-кт Ленина - ул.Партизанская – ул.Челюскинцев, в обратном направлении: ул.Челюскинцев – ул.Партизанская – пр-кт Ленина, далее - по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU