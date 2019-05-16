Сергей Шубенков готовится к старту на «Бриллиантовой лиге»
Известный барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков в предстоящую субботу, 18 мая, откроет очередной сезон.
Его первый старт в 2019 году состоится на втором этапе престижных соревнований.
- В субботу начинаем сезон. Как обычно, с этапа «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, - написал сам спортсмен на своей странице в Instagram.
К сожалению, выступать Сергею Шубенкову по-прежнему придется в статусе нейтрального спортсмена. Российскую легкую атлетику до сих пор не восстановили в правах.
Известны и соперники барнаульца: Омар Маклеод из Ямайки, испанец Орландо Ортега, Эдрю Поззи из Великобритании, Антонио Алкана из ЮАР и другие. Сам Шубенков и его тренер Сергей Клевцов находятся в приподнятом настроении и полностью готовы снова завоевывать мир.
Напомним, Сергей Шубенков выступает в беге с барьерами на 110 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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