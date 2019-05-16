Сергей Шубенков готовится к старту на «Бриллиантовой лиге»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-16T11:49:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков в предстоящую субботу, 18 мая, откроет очередной сезон.

Его первый старт в 2019 году состоится на втором этапе престижных соревнований.

- В субботу начинаем сезон. Как обычно, с этапа «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, - написал сам спортсмен на своей странице в Instagram.

К сожалению, выступать Сергею Шубенкову по-прежнему придется в статусе нейтрального спортсмена. Российскую легкую атлетику до сих пор не восстановили в правах.

Известны и соперники барнаульца: Омар Маклеод из Ямайки, испанец Орландо Ортега, Эдрю Поззи из Великобритании, Антонио Алкана из ЮАР и другие. Сам Шубенков и его тренер Сергей Клевцов находятся в приподнятом настроении и полностью готовы снова завоевывать мир.

Напомним, Сергей Шубенков выступает в беге с барьерами на 110 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU