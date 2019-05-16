Предприятие по производству тротуарной плитки горело в Бийске
В четверг, 16 мая, в Бийске произошло серьезное возгорание – сначала воспламенился частный дом, а потом предприятие по производству тротуарной плитки.
По словам очевидцев, пожар произошел в Заречье в переулке Красноярском. Сначала загорелся частный дом, а потом огонь быстро перешел на здание, в котором располагалось производство тротуарной плитки.
На момент прибытия пожарных, крыша частного дома горела открытым огнем, пламя перешло на крышу производственного здания.
- Пожару был дан повышенный ранг сложности, к тушению были привлечены значительные силы и средства: пять единиц пожарной техники и 17 человек личного состава, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
В начале второго часа дня в главке уточнили, что открытое горение было ликвидировано.
- Пожарные завершают работу на месте происшествия, - рапортовали в ведомстве.
Общая площадь возгорания составила около 250 квадратных метров, крыша частного дома 1953 года постройки практически уничтожена, крыша предприятия повреждена. По предварительной причине, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Из людей, к счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU