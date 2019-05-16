2019-05-16T10:25:46+03:00
Происшествия

Муж угрожал жене шприцем с «ядом»

САПОЖКОВА Александра
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Семейная драма разыгралась в Бийске – муж попытался вернуть жену домой, угрожая ей шприцем с «ядом», а после решил отравить выхлопным газом.

Как сообщает «Бийский рабочий», 37-летний муж предложил подвезти женщину на работу. Но вместо этого отвез ее в безлюдное место – на заброшенные склады. Там он начал уговаривать супругу, чтобы она вернулась к нему.

- Женщина упрямилась. Тогда мужчина достал шприц с розоватой жидкостью и сказал: «Это яд. Если ты не будешь со мной, то мы умрем вместе, и ты не будешь ни чьей». Затем он сделал себе и ей укол в бедро, - рассказал изданию Сергей Тюнин, помощник прокурора города.

Тут же бийчанин пообещал, что даст жене противоядие – но только в том случае, если она согласится вернуться. Не дождавшись желаемого ответа, он все-таки сделал еще по одному уколу с «противоядием» – ей и себе.

Когда манипуляции со шприцами не помогли, водитель вышел из машины, прикрепил к выхлопной трубе шланг, протянул его в салон и включил двигатель. Салон начал наполняться выхлопными газами. К счастью, женщина смогла вырвалась и сбежать от неадекватного мужа.

Во время следствия выяснилось, что в шприцах был не опасный для здоровья физраствор, разбавленный зеленкой и марганцовкой. Жена хоть и написала заявление в полицию, но потом сообщила, что претензий к мужу не имеет и прощает его. Тем не менее, дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» передано в суд. Причем суд для мужчины будет не первый - он уже попадался по «наркотической» статье. Наркологи установили, что мужчина употребляет запрещенные вещества, однако в тот день отчет действиям отдавал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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